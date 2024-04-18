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Суд в Москве оставил экс-ректора КФУ в СИЗО
Апелляционная инстанция утвердила продление меры пресечения экс-ректору КФУ Ильшату Гафурову. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
«Московской городской суд оставил постановление Савеловского районного суда города Москвы от 18 марта 2024 года о продлении срока содержания под стражей экс-ректора Казанского университета Гафурова Ильшата Рафкатовича без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения», – указали в суде.
Напомним, ректора КФУ Ильшата Гафарова задержали по подозрению в подстрекательстве к убийству в декабре 2021 года. Следствие считает, что 29 августа 1999 года по наводке ректора был убит елабужский депутат.
После задержания Гафурова этапировали в Москву, где после решения суда его поместили в СИЗО.
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