Суд в Москве арестовал замглавы правительства Алтайского края по делу о мошенничестве

Суд в Москве арестовал заместителя главы правительства Алтайского края Ивана Кибардина по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы Кибардину Ивану Владимировичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 15 июля 2024 года», – указано в сообщении.

Кибардина обвиняют в приготовлении к преступлению и покушении на преступление, а также в мошенничестве в особо крупном размере.