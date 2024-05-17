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Суд в Москве арестовал замглавы правительства Алтайского края по делу о мошенничестве
Суд в Москве арестовал заместителя главы правительства Алтайского края Ивана Кибардина по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
«Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы Кибардину Ивану Владимировичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 15 июля 2024 года», – указано в сообщении.
Кибардина обвиняют в приготовлении к преступлению и покушении на преступление, а также в мошенничестве в особо крупном размере.
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