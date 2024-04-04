Суд в Москве арестовал счета и имущество Аяза Шабутдинова

Суд в Москве наложил арест на банковские счета, автомобиль и имущество бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил наложить арест на денежные средства, находящиеся на лицевых счетах, открытых в кредитно-финансовых учреждениях РФ, денежные средства, изъятые в ходе обыска у А.Р. Шабутдинова и принадлежащее ему транспортное средство», – указано в сообщении.

Напомним, бизнес-тренеру и основателю «Лайк Центра» Аязу Шабутдинову предьявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам.