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Суд в Москве арестовал петербуржца по делам о госизмене и терроризме
Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходайтайство об аресте жителя Петербурга по делу о госизмене и участии в террористической организации, сообщает ТАСС.
Отмечается, что до ареста по делу о госизмене мужчина дважды был арестован по делам об административных правонарушениях. 11 июля Солнцевский суд Москвы признал его виновным по делу о мелком хулиганстве, мужчина «выражался нецензурной бранью, громко кричал и размахивал руками в аэропорту Внуково».
Суд удовлетворил ходатайство следователей ФСБ и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Заседание шло в закрытом режиме, отметили в ТАСС.
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