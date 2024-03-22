Суд в Москве арестовал экс-зампрокурора Казани Гумера Нафиева по делу о взятке

Замоскворецкий суд Москвы арестовал экс-заместителя прокурора Казани Гумера Нафиева, сообщает ТАСС.

По данным агентства, Нафиева заключили под стражу по делу о взятке.

Экс-запрокурору Казани вменяется статье «получение взятки в особо крупном размере».

По ней максимальное наказание составляет 15 лет колонии, а также штраф в размере 100-кратно увеличенном от суммы взятки.