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Происшествия 22 марта 2024 18:21

Суд в Москве арестовал экс-зампрокурора Казани Гумера Нафиева по делу о взятке

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Замоскворецкий суд Москвы арестовал экс-заместителя прокурора Казани Гумера Нафиева, сообщает ТАСС.

По данным агентства, Нафиева заключили под стражу по делу о взятке.

Экс-запрокурору Казани вменяется статье «получение взятки в особо крупном размере».

По ней максимальное наказание составляет 15 лет колонии, а также штраф в размере 100-кратно увеличенном от суммы взятки.

#взяточничество
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