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Суд в Москве арестовал экс-зампрокурора Казани Гумера Нафиева по делу о взятке
Замоскворецкий суд Москвы арестовал экс-заместителя прокурора Казани Гумера Нафиева, сообщает ТАСС.
По данным агентства, Нафиева заключили под стражу по делу о взятке.
Экс-запрокурору Казани вменяется статье «получение взятки в особо крупном размере».
По ней максимальное наказание составляет 15 лет колонии, а также штраф в размере 100-кратно увеличенном от суммы взятки.
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