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Происшествия 26 августа 2024 13:49

Суд в Красноярске арестовал замгендиректора ПАО «Россети Сибирь»

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В Красноярске Игорь Павлов, занимающий пост заместителя генерального директора ПАО «Россети Сибирь», оказался под стражей по подозрению в коррупции. Согласно информации, распространенной объединенной пресс-службой судебных органов края, Железнодорожный районный суд принял решение о заключении Павлова под стражу до 20 октября 2024 года, передает ТАСС.

Следственные органы Красноярского края и Хакасии раскрыли подробности дела. По их данным, в апреле прошлого года между «Россети Томск» и некой коммерческой структурой был подписан подрядный договор на сооружение и запуск четырех электроподстанций в Томской области.

Следствие полагает, что после этого Павлов, действуя через посредника, предложил руководителю подрядной организации «сделку»: за 3 миллиона рублей он обещал содействие в ускорении приемки работ и гарантировал участие в будущих тендерах.

Директор подрядной организации согласился на предложение, однако сумма была уменьшена до 1,5 миллиона рублей. 21 августа, сразу после получения денег, Павлов был задержан оперативниками ФСБ. Уголовное преследование было инициировано на основе материалов, предоставленных УФСБ России по Томской области.

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