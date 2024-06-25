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Происшествия 25 июня 2024 12:25

Суд в Киргизии приговорил участника СВО к пяти годам тюрьмы

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Араванский районный суд на юге Киргизии вынес приговор местному жителю, который участвовал в спецоперации. По данным РИА Новости, гражданин приговорен к пяти годам лишения свободы за участие в вооруженных конфликтах за пределами страны.

Суд признал мужчину виновным в участии в боевых действиях в составе российских войск и приговорил его к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества по статье «Участие гражданина Кыргызской Республики в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства».

Отмечается, что обычно наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. Однако, в связи с 30-летием принятия конституции Киргизии и 75-летием Всеобщей декларации прав человека, обвиняемому сократили срок наказания согласно закону о помиловании.

#Киргизия
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