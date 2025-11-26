news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 26 ноября 2025 10:44

Суд в Казани запретил онлайн-продажу табачной продукции на сайте

Читайте нас в
Телеграм

Вахитовский районный суд Казани по требованию Роспотребнадзора закрыл онлайн-магазин по продаже табачной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

Во время мониторинга сотрудники Управления обнаружили сайт, предлагающий продажу жевательного табака (снюс), электронных сигарет, которые имеют в своем составе никотин. Согласно закону, розничная продажа табачных изделий должна осуществляться только в магазинах и павильонах, а онлайн-торговля запрещена.

Информация на сайте признана запрещенной к распространению. Судебное решение вступило в законную силу.

#Роспотребнадзор #продажа табачных изделий #суд
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийской студвесны в Казани

Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийской студвесны в Казани

25 ноября 2025
Более 54 тыс. земельных участков получили многодетные семьи Татарстана

Более 54 тыс. земельных участков получили многодетные семьи Татарстана

26 ноября 2025