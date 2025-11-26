Суд в Казани запретил онлайн-продажу табачной продукции на сайте

Вахитовский районный суд Казани по требованию Роспотребнадзора закрыл онлайн-магазин по продаже табачной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

Во время мониторинга сотрудники Управления обнаружили сайт, предлагающий продажу жевательного табака (снюс), электронных сигарет, которые имеют в своем составе никотин. Согласно закону, розничная продажа табачных изделий должна осуществляться только в магазинах и павильонах, а онлайн-торговля запрещена.

Информация на сайте признана запрещенной к распространению. Судебное решение вступило в законную силу.