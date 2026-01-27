news_header_top
Происшествия 27 января 2026 18:05

Суд в Казани за пьяное вождение отправил водителя в колонию строгого режима

Советский районный суд Казани назначил местному жителю Линару Хуснутдинову четыре месяца колонии за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, его лишили водительских прав на два года и 11 месяцев. Ранее Хуснутдинов уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение: тогда ему назначили штраф в 30 тысяч рублей и лишили прав на полтора года.

По данным следствия, инцидент произошел ночью 23 июля. Хуснутдинов, находясь в состоянии опьянения, сел за руль каршерингового автомобиля и был остановлен экипажем ДПС. Инспекторы зафиксировали признаки алкогольного опьянения, однако водитель отказался проходить медицинское освидетельствование.

«Срок отбывания наказания Хуснутдинову исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу», – постановил суд.

