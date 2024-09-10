Суд в Казани взыскал с дроппера деньги, похищенные у пенсионерки

Суд в Казани взыскал с дроппера 160 тысяч рублей, переведенные пожилой пенсионеркой под влиянием мошенников, сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

Судом установлено, что 81-летняя жительница Казани по указанию злоумышленника перевела около 160 тысяч рублей. Мошенник представился сотрудником спецслужб и сообщил пенсионерке, что ее подозревают в финансировании преступников. Во избежание ответственности мужчина потребовал у потерпевшей передать денежные накопления для проверки.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность владельца счета, на который перечислялись деньги. Прокуратура в защиту пенсионерки направила в суд исковое заявление о взыскании с дроппера 160 тысяч рублей. Решением суда исковое заявление прокурора района удовлетворено.