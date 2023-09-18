Суд вынес наказание экс-главе «Спурт-банка»и освободил ее из-за истечения срока давности

В Вахитовском суде Казани экс-главу «Спурт-банка» Даутову освободили в зале суда.

Вахитовский суд Казани вынес обвинительный приговор экс-главе «Спурт-банка» Евгении Даутовой. За злоупотребление полномочиями по трем эпизодам суд назначил ей реальные сроки в 1 год. Но ее освободили от наказания по всем эпизодам из-за истечения сроков давности.

Напомним, Даутову обвиняли в трех эпизодах злоупотребления полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. По двум эпизодам этого дела уже истекли сроки давности. Но Даутова не согласна на их прекращение по не реабилитирующему основанию, потому что тогда с нее могут взыскать очень крупные суммы.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По версии следствия, первый эпизод с истекшим сроком давности связан с выданным банком в 2016 году кредитом на 100 миллионов рублей на погашение займов некой ООО «Торговля и логистика». Однако, как установили следователи, на деле компания никакую деятельность не вела.

Второй истекший эпизод связан с выдачей кредита Даутовой самой себе на 78 миллионов рублей. По версии следствия, Даутова разработала схему выдачи финансовых средств компании, и предоставляла недостоверные сведения при получении займов. Сотрудники банка верили ей и не знали о ее намерениях. Подсудимая действовала умышленно, осознавая последствия, и понимала, что ее действия нанесут вред банку и он не сможет выполнить свои обязательства перед вкладчиками.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Последний и самый свежий эпизод в этом деле, связан с выдачей кредитов на 712 миллионов рублей. По версии следствия, с 5 сентября 2013 года по 6 февраля 2017 года Даутова, вопреки интересам «Спурт» банка, в целях извлечения выгод и преимущества в виде финансирования принадлежащих ей ОАО «Казанский завод синтетического каучука» и ОАО «КЗСК-Силикон», выдала кредиты нескольким подконтрольным компаниям — в том числе прописанным в других регионах России. Они были направлены на финансирование нефтехимического комплекса, но привели к образованию невозвратной задолженности в 712 млн рублей.