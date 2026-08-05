Суд в Казани приговорил к 23 годам колонии группу телефонных мошенников

В Советском районном суде Казани сегодня огласили приговор четырем молодым людям, обвиняемым в мошенничестве. По версии следствия, подсудимые звонили жертвам, представлялись сотрудниками банков и просили назвать код из СМС. После этого у жертвы со счета пропадали все деньги.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Всего в деле фигурируют шесть человек: Динар Хисматулин, Антон Бузыцкий, Шамси Мамедов, Владислав Бондарь, Владимир Короленко и Тимур Мухсидинов. Однако дела Владимира Короленко и Антона Бузыцкого выделили в отдельное производство, ввиду того, что они подписали контракт с Министерством обороны и отправились в зону СВО.

Таким образом, на скамье остались четверо подсудимых. Всех четверых признали виновными: Динара Хисматулина приговорили к 6 годам и 8 месяцам, Шамси Мамедова – к 6 годам и 6 месяцам, Владислава Бондаря – к 3 годам и 8 месяцам, Тимура Мухсидинова – к 6 годам и 6 месяцам. Суммарно всю группу приговорили к 23 годам и восьми месяцам колонии общего режима.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Также суд постановил частично удовлетворить гражданские иски потерпевших и обязал подсудимых вернуть все украденное. Всего в деле 11 потерпевших, которым молодые люди теперь должны суммарно 16 млн 42 тыс. рублей. Самая большая сумма ущерба, которую предстоит вернуть казанцам – та, которую они похитили со счета жительницы Пермского края Валентины Нечаевой. С ее счета списали 12 млн 680 тыс. полученных ей после гибели сына на СВО.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

В зал сегодня подсудимые явились уже с сумками: вероятно, они ожидали сурового приговора и последующего ареста в зале суда.