Суд в Казани продлил срок задержания первому замруководителя исполкома Тукаевского района

Сегодня в Казани арестовали первого заместителя руководителя исполнительного комитета Тукаевского района Мусу Хузязянова. Его обвиняют в получении взятки должностным лицом. Суд признал законным его задержание и продлил его на 15 часов.

В суде установлено, что у Хузязянова трое несовершеннолетних детей, имеет высшее образование, ранее не судим.

«Меня задержали 10 октября, жалоб на действия сотрудников правоохранительных органов у меня нет», – сказал он.

После этого адвокат Хузязянова заявил ходатайство. Он попросил приобщить к материалам дела характеристику с места работы и копии документов о том, что Муса Хузязянов является многодетным отцом.

«Помимо этого, его мама является инвалидом и живет вместе с ним», – сказал он.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По версии следствия, Хузязянов получил взятку в размере 25 тысяч рублей за помощь с оформлением социальной выплаты.

Судья прочитал протокол допроса свидетеля Мусина, который заявил следователям, что был посредником во взяточничестве между его родственником Мухлисовым и Хузязяновым.

«Я сказал своему родственнику, что можно получить выплату, социальную помощь, до 350 тысяч рублей как самозанятому, но потом нужно отблагодарить людей. После нашего разговора Мухлисов получил выплату. Потом мы встретились с Музязяновым и на парковке он сказал, что ему нужно 25 тысяч рублей за помощь с выдачей максимального размера социальной выплаты комиссией. Потом Мухлисов передал деньги мне, а я передал их Музязянову», – прочитал судья.

Следователь заявил, что Хузязянов может скрыться и оказать давление на свидетелей, а наличие троих детей не помешает ему сидеть в СИЗО на время меры пресечения, то есть до 9 декабря.

«По первому требованию обвинения я пришел в качестве свидетеля. Потом, когда стал обвиняемым, я не прятался от следствия. С нахождением под стражей не согласен», – сказал Хузязянов.

Стоит отметить, что в этом году это уже второй инцидент с должностью первого замруководителя Тукаевского исполкома. В марте 2023 года Ильмира Яббарова после обысков также увезли в Казань, где он был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий и мошенничестве. После него на должность пришел Муса Хузязянов. История повторилась.

После этого адвокат Музязянова заявил, что доказательств в получении взятки его подзащитным нет. По его словам, следствие делает выводы только из слов свидетеля, который мог соврать. Также он отметил, что его подзащитного хотят отправить в СИЗО не потому, что он может сбежать, а чтобы морально его подавить.

«Музязянов не пытался и не пытается сбежать, также он знает свидетелей, но не угрожал им и никак не связывался с ними. Просим избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией Музязянова от общества», – сказал он.

Тогда прокурор заявила ходатайство о том, чтобы Музазянову продлили срок задержания, чтобы на завтрашнем заседании ему смогли избрать меру пресечения.

Судья признал законным задержание Мусы Хузазянова и продлил ему задержание на 15 часов. Меру пресечения ему изберут завтра.