Суд в Гааге в понедельник начинает слушания по иску Украины против России

В понедельник Международный суд ООН в Гааге начинает слушания по иску Киева от февраля 2022 года против России о нарушении конвенции о геноциде в связи со специальной военной операцией. Об этом передает РИА Новости.

Всего слушания по иску продлятся до 27 сентября. Этот блок заседаний посвящен предварительным возражениям, выдвинутым РФ.

Сегодня слово предоставят российской стороне, во вторник будет выступать Украина, а в среду заслушают другие государства, которым суд разрешил участвовать в иске. Среди них Австралия, Австрия, Германия, Болгария, Бельгия, Дания, Словакия, Чехия, Хорватия, Эстония, Финляндия, Ирландия, Люксембург, Швеция, Канада и Нидерланды.

После начала спецоперации Киев 26 февраля 2022 года подал в Международный суд ООН иск против России. Разбирательство касается конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что иск основан на «извращенной логике» и что Запад злоупотребляет нормами международного правосудия.