Суд в Челнах приостановил работу кабинета УЗИ из-за санитарных нарушений

Во время плановой проверки специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан в компании «Дентал Форте Элит» выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации кабинета ультразвуковой диагностики: стены кабинета были отделаны керамической плиткой, что запрещено санитарными правилами.

На юридическое лицо составили протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности кабинета ультразвуковой диагностики. На данный момент кабинет опечатан.

Суд приостановил работу кабинета УЗИ на 30 суток.