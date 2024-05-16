Суд удовлетворил ходатайства о продлении ареста обвиняемым в нападении на «Крокус»

Басманный суд Москвы продлил до 22 августа арест четырем фигурантам дела о нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» в ноябре 2022 года, сообщает ТАСС.

Решение было принято по ходатайствам следствия в отношении Мухаммадсобира Файзова, Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализода и Шамсидина Фаридуни.

Как сообщил корреспондент ТАСС из зала суда, заседания по продлению арестов прошли в закрытом режиме в связи с секретностью дела. В ближайшее время суд рассмотрит аналогичные ходатайства в отношении еще шести обвиняемых по этому уголовному делу.