Суд удовлетворил требование прокуратуры о выдаче лицензии частной школе в Казани

В Казани суд удовлетворил требование прокуратуры о получении одной из местных частных школ лицензии на осуществление образовательной деятельности. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Аделя Гайнутдинова.

Накануне мы рассказывали, что школа, расположенная в центральной части Казани, осуществляла образовательную деятельность без необходимой лицензии. Как стало известно «Татар-информу», речь идет о частной школе «Тринити».

По итогам проверки сотрудники надзорного ведомства обратились в суд с иском с требованием о получении лицензии на образовательную деятельность. Суд удовлетворил требования прокуратуры. Решение пока не вступило в законную силу, сообщают в ведомстве.