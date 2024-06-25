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Суд удовлетворил требование прокуратуры о выдаче лицензии частной школе в Казани
В Казани суд удовлетворил требование прокуратуры о получении одной из местных частных школ лицензии на осуществление образовательной деятельности. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Аделя Гайнутдинова.
Накануне мы рассказывали, что школа, расположенная в центральной части Казани, осуществляла образовательную деятельность без необходимой лицензии. Как стало известно «Татар-информу», речь идет о частной школе «Тринити».
По итогам проверки сотрудники надзорного ведомства обратились в суд с иском с требованием о получении лицензии на образовательную деятельность. Суд удовлетворил требования прокуратуры. Решение пока не вступило в законную силу, сообщают в ведомстве.
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