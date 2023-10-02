Суд удовлетворил иск Егора Крида о защите чести и достоинства и взыскал с Mash 350 тысяч

Савеловский суд Москвы взыскал с Telegram-канала Mash 350 тысяч рублей по иску певца Егора Крида (настоящая фамилия — Булаткин) из-за публикации о его причастности к неуплате налогов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Отметим, что 30 августа певец подал иск к Telegram-каналу Mash о защите чести и достоинства, в котором требовал компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей. Поводом послужила публикация в телеграм-канале Mash от 29 апреля, в которой было указано, что Крид якобы попал в так называемый черный список МВД, куда входят блогеры и известные люди, которых ведомство собирается проверять на неуплату налогов и отмывание средств.

Как указано в сообщении, это уже второй иск певца к Mash.