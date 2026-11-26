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Менделеевский суд удовлетворил ходатайство адвоката экс-главы Тукаевского района РТ Фаила Камаева, его переведут из колонии строгого режима в колонию-поселение. Информацию об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, в ноябре прошлого года Набережночелнинский городской суд вынес приговор бывшему руководителю Исполнительного комитета Тукаевского района и главе Тукаевского муниципального района Республики Татарстан Фаилю Камаеву. Суд признал его виновным в злоупотреблении и превышении полномочий, а также в получении взятки.

По версии следствия, Камаев, используя свои служебные полномочия, безвозмездно предоставил знакомому право собственности на земельный участок стоимостью свыше 273 тыс. рублей, а сам бесплатно получил три участка стоимостью более 1,6 млн рублей. Кроме того, разные предприниматели по его просьбе оплатили за него счета на общую сумму около 650 тысяч рублей.

Камаев завысил стоимость выполненных работ предпринимателя по изготовлению и установке штор и жалюзи в Мелекесском сельском доме культуры «Яшьлек» на 100 тысяч рублей для возвращения долга другому бизнесмену.

Еще в одном случае за помощь в получении платежей по контрактам строительная компания бесплатно построила ему дом в поселке Новый Тукаевского района. А в другом – директор компании «Тракресурс» оплатил ему счет на сумму свыше 280 тысяч рублей за способствование в ускорении рассмотрения сотрудниками палаты имущественных и земельных отношений Тукаевского района заявлений о приобретении в собственность земельных участков.

По указанию Камаева также был произведен крайне невыгодный для государства обмен 25 земельных участков на 5 других, что нанесло значительный ущерб.

Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 6 млн рублей и запретом на 3 года занимать должности в органах местного самоуправления и государственной власти.