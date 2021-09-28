Суд смягчил меру пресечения психиатру, арестованной после взрыва в Зеленодольске

Советский суд Казани изменил меру пресечения 53-летней Наталье Евдокимовой. Ее задержали в марте по подозрению в халатности по делу о взрыве газа в многоэтажке Зеленодольска.

Следствие полагает, что незадолго до происшествия врач не госпитализировала Михаила Тимохина, в чьей квартире и произошел взрыв.

30 сентября истекала избранная Евдокимовой мера пресечения – суд заменил ей домашний арест на запрет определенных действий. Сегодня следователь ходатайствовал о продлении меры пресечения.

Однако против этого выступил адвокат Евдокимовой Павел Мазуренко. Он представил суду заключения экспертов, из которых следовало, что Тимошин скончался из-за ишемической болезни сердца. По мнению адвоката, этого заключения достаточно для того, чтобы смягчить Евдокимовой меру пресечения.

«Кроме того, мы подали ходатайство о прекращении расследования. Мы не видим в предъявленном обвинении состава преступления», – добавил Мазуренко.

Суд встал на сторону защиты и изменил меру пресечения под подписку о невыезде.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что суд арестовал психиатра по делу о халатности после взрыва газа в Зеленодольске. Спустя две недели Верховный суд РТ выпустил ее из-под домашнего ареста.