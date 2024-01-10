Суд решил выдворить из России сербского музыканта Петара Мартича за пропаганду наркотиков

Никулинский суд Москвы постановил выдворить из России сербского музыканта Петара Мартича, признав его виновным в пропаганде наркотиков, передает РИА Новости из зала суда.

«Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей с выдворением за пределы Российской Федерации», – указано в публикации.

Петар Мартич родился в 1993 году в Белграде, с 1997 года живет в России, является основателем групп «Прыгай киска» и «Пасош». С 2021 года Мартич занимается сольным музыкальным проектом.