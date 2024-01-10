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Суд решил выдворить из России сербского музыканта Петара Мартича за пропаганду наркотиков
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Никулинский суд Москвы постановил выдворить из России сербского музыканта Петара Мартича, признав его виновным в пропаганде наркотиков, передает РИА Новости из зала суда.
«Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей с выдворением за пределы Российской Федерации», – указано в публикации.
Петар Мартич родился в 1993 году в Белграде, с 1997 года живет в России, является основателем групп «Прыгай киска» и «Пасош». С 2021 года Мартич занимается сольным музыкальным проектом.
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