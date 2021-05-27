Суд разрешил выйти на работу психиатру, арестованной после взрыва в высотке Зеленодольска

В Советском суде Казани продлили меру пресечения 53-летней Наталье Евдокимовой. Ее обвиняют в халатности – якобы незадолго до взрыва в зеленодольской многоэтажке она не госпитализировала Михаила Тимохина, в чьей квартире и произошёл взрыв.

Спустя несколько дней после трагедии суд отправил Евдокимову под домашний арест на два месяца. Однако адвокат женщины обжаловал решение в Верховном суде РТ. В тот раз судья встал на сторону защиты – меру пресечения изменили на запрет определенных действий.

Сегодня Евдокимова просила суд позволить ей выйти на работу. Ее ходатайство поддержал адвокат – он предоставил суду письмо от руководителей Зеленодольского психоневрологического диспансера. Кроме того, защитник передал судье грамоты и благодарности, выданные Евдокимовой во время работы.

Представитель следственного комитета против выхода на работу врача возражать не стал. Однако важным условием он посчитал то, чтобы в стенах больницы Евдокимова не могла общаться с потерпевшими и свидетелями.

«Я уверена, что мое отсутсвие отражается на рабочем процессе. Я знаю, что отделение заброшено. С теми врачебными силами, которые есть сейчас, врачи не могут обеспечить работу моего отделения. Я в нем работаю с 2014 года – участвую в его формировании и занимаюсь реабилитацией пациентов. И так у нас в отделении половина от общего состава осталась», – заявила Евдокимова.

Судья поинтересовался, может ли женщина работать в больнице, не пересекаясь с потерпевшими и свидетелями. Евдокимова заявила, что из-за коронавирусных ограничений ещё до своего ареста практически не выходила из своего кабинета.

Суд поддержал ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде запрета определённых действий ещё на два месяца. На это время женщина не может покидать квартиру с 23.00 до 6.00 и общаться с пострадавшими и свидетелями, проходящими по уголовному делу. Отдельно судья обговорил, что Евдокимова может выйти на работу.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в девятиэтажке Зеленодольска произошёл взрыв газа. В результате происшествия погибли два человека. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям – за причинение смерти по неосторожности, причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и халатность. По делу о халатности была задержана врач-психиатр.

Фото: Гузель Хусаинова.