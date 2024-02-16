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Происшествия 16 февраля 2024 08:23

Суд рассмотрит иск к МТС на $1 млрд за «голую вечеринку» блогера Анастасии Ивлеевой

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Сегодня Таганский суд Москвы рассмотрит иск к компании МТС на 1 млрд долларов из-за «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой, сообщили РИА Новости в суде.

Истец Александр Трещев настаивает, что оператор должен перевести миллиард долларов в государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Иск Трещева на 1 млрд к Ивлеевой инстанция отклонила и вернула. В суде отметили, что «из искового заявления не следует, что моральный вред истцу причинен совместными действиями ответчиков».

До этого суды в Москве несколько раз отказывались принимать аналогичные иски к рассмотрению. Третий иск, от Трещева, все-таки был принят.

Напомним, вечеринка Almost Naked («Почти голый») состоялась в московском клубе «Мутабор» в ночь на 21 декабря 2023 года. По данным агентства, на мероприятии был и вице-президент МТС Игорь Мишин. В свою очередь в компании подчеркнули, что не имеют отношения к мероприятию, «не являются его спонсором или организатором».

#суд
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