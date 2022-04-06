Суд рассмотрит дело умершего казанца за убийство 23-летней давности

В суд направлено уголовное дело по факту убийства, совершенного в 1998 году, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Как было установлено, 1 декабря 1998 года на улице Декабристов житель Казани не менее шести раз выстрелил в 33-летнего мужчину и скрылся. От полученных травм мужчина скончался.

Дело долгое время было не раскрытым, однако полицейским и следователям удалось установить причастного к преступлению. По предварительным данным, мужчина пошел на убийство, полагая, что его жертва планирует покушение на него.

Стоит отметить, что подозреваемый в убийстве скончался в 2002 году.