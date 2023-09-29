Суд рассмотрит дело татарстанцев, которые незаконно добывали раков

Прокуратура Татарстана просит суд наказать троих жителей жителей Болгара, незаконно добывавших раков. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как выяснилось, в течение 3,5 лет трое татарстанцев занимались незаконной добычей раков на особо охраняемой природной территории в акватории реки Волга. Всего ими было поймано более 20 тысяч экземпляров на сумму свыше 1,7 млн рублей.

В октябре 2022 года браконьеров признали виновными в совершении преступления, однако причиненный преступлением ущерб троица до сих пор не возместила.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд, потребовав взыскать с ответчиков стоимость незаконно выловленных животных. В настоящее время акт прокурорского реагирования направлен в Спасский районный суд для рассмотрения по существу