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Происшествия 29 сентября 2023 17:17

Суд рассмотрит дело татарстанцев, которые незаконно добывали раков

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Прокуратура Татарстана просит суд наказать троих жителей жителей Болгара, незаконно добывавших раков. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как выяснилось, в течение 3,5 лет трое татарстанцев занимались незаконной добычей раков на особо охраняемой природной территории в акватории реки Волга. Всего ими было поймано более 20 тысяч экземпляров на сумму свыше 1,7 млн рублей.

В октябре 2022 года браконьеров признали виновными в совершении преступления, однако причиненный преступлением ущерб троица до сих пор не возместила.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд, потребовав взыскать с ответчиков стоимость незаконно выловленных животных. В настоящее время акт прокурорского реагирования направлен в Спасский районный суд для рассмотрения по существу

#Прокуратура
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