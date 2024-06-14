Суд рассмотрит дело сыновей липецкого священника, захотевших воевать на стороне ВСУ

В суд направили уголовное дело в отношении троих сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова, которые были задержаны в Курской области при попытке незаконного пересечения госграницы РФ и Украины - они хотели воевать на стороне ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.

Каждому из сыновей предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса РФ: покушение на госизмену, попытка незаконного пересечения государственной границы РФ группой лиц по предварительному сговору и попытка участия в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической.

Во Втором Западном окружном военном суде ТАСС подтвердили факт поступления уголовного дела братьев Ащеуловых и уточнили, что оно не содержит грифа «секретно» или «совершенно секретно» и будет рассмотрено в открытом режиме. Дата предварительных слушаний по делу и формат их проведения еще не установлены.