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Происшествия 20 июля 2023 17:20

Суд рассмотрит дело организаторов азартных игр в Казани

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В Татарстане четверо местных жителей предстанут перед судом по обвинению в организации и проведении азартных игр, сообщают в пресс-службе МВД по РТ.

Как удалось установить правоохранителям, обвиняемые арендовали подвальное помещение в одном из домов по улице Профсоюзная в Казани, где с октября 2021 года до апреля 2023 года незаконно проводили азартные игры в покер.

В ведомстве отметили, что уголовное дело в отношении четырех казанцев, обвиняемых в незаконной организации и проведении азартных игр направлено в суд.

#суд #азартные игры
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