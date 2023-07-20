Суд рассмотрит дело организаторов азартных игр в Казани

В Татарстане четверо местных жителей предстанут перед судом по обвинению в организации и проведении азартных игр, сообщают в пресс-службе МВД по РТ.

Как удалось установить правоохранителям, обвиняемые арендовали подвальное помещение в одном из домов по улице Профсоюзная в Казани, где с октября 2021 года до апреля 2023 года незаконно проводили азартные игры в покер.

В ведомстве отметили, что уголовное дело в отношении четырех казанцев, обвиняемых в незаконной организации и проведении азартных игр направлено в суд.