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Новости Татарстана и Казани
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Суд рассмотрит дело организаторов азартных игр в Казани
В Татарстане четверо местных жителей предстанут перед судом по обвинению в организации и проведении азартных игр, сообщают в пресс-службе МВД по РТ.
Как удалось установить правоохранителям, обвиняемые арендовали подвальное помещение в одном из домов по улице Профсоюзная в Казани, где с октября 2021 года до апреля 2023 года незаконно проводили азартные игры в покер.
В ведомстве отметили, что уголовное дело в отношении четырех казанцев, обвиняемых в незаконной организации и проведении азартных игр направлено в суд.
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