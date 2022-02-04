Суд продлил меру пресечения замглавы МЧС Татарстана Олегу Степущенко

Приволжский суд Казани продлил меру пресечения замминистру по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана Олегу Степущенко. Ему предъявлены обвинения по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Мошенничество».

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

С соответствующим заявлением сегодня выступил старший следователь 4-го отдела по расследованию особо важных дел Амир Райманов. Он попросил суд продлить срок содержания замминистра под домашним арестом до 10 марта этого года, что в сумме составит 12 месяцев с момента его задержания.

Еще до рассмотрения ходатайства Степущенко и его защитник заявили отвод Райманову. По их словам, следователь в протоколе допроса одного из свидетелей Сергея Вершинина, который сейчас исполняет обязанности замглавы МЧС РТ, неверно указал произошедшие события, из чего сложилось ложное мнение, что адвокат обвиняемого оказывал на свидетеля давление. Однако суд в отводе следователя отказал.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

По версии следствия, в 2013–2019 годы МЧС РТ заключило госконтракты с фирмой «Спецлаб-Казань». Предприятие должно было выполнить монтажные работы по установке сирен системы оповещения населения. Работа была проделана с существенными нарушениями, считает следствие, но несмотря на это, замминистра ее принял.

В результате монтаж сирен оповещения был проведен с нарушениями техзадания, а выделенные на это средства — присвоены. Сумма ущерба, прозвучавшая на сегодняшнем заседании, превысила 40 млн рублей, хотя ранее звучала другая цифра – 56,7 млн.

«Также Степущенко злоупотреблял должностными полномочиями в части использования оборудования МЧС и сотрудников МЧС при взаимодействии с организацией «Территория безопасности», вынуждая организацию оплачивать выполнение работ, которые должны были выполняться на безвозмездной основе с использованием оборудования МЧС РТ», – зачитал Райманов.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Кроме того, Степущенко предъявлено обвинение в хищении денег у той же «Территории безопасности», в этом эпизоде он якобы действовал с руководителем компании «Система Строй». По версии следствия, Степущенко вынудил организацию оплачивать счета за выполнение работ компанией своего приятеля, хотя в действительности все работы выполняли сотрудники МЧС на безвозмездной основе.

Отметим, что ни по одному из эпизодов Степущенко вины не признает.

В конечном итоге суд продлил меру пресечения Степущенко, оставив его под домашним арестом до 10 марта.

Задержали замминистра еще в марте прошлого года, тогда суд отправил его под домашний арест на два месяца. С тех пор меру пресечения несколько раз продлевали, а прошлой осенью следователь СКР обратился в суд с ходатайством о заключении Степущенко под стражу.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Причиной стало заявление следствия о том, что Степущенко оказывал давление на свидетелей по делу. Тогда Приволжский суд Казани отправил обвиняемого в СИЗО, однако вскоре Верховный суд РТ отменил решение нижестоящей инстанции, и Степущенко вернулся под домашний арест.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что замминистра МЧС Татарстана обвиняют в махинациях с сиренами оповещения.