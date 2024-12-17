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Происшествия 17 декабря 2024 15:55

Суд продлил арест сотруднику «Главтатдортранса» за взятку в виде путевки в санаторий

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Набережночелнинский суд продлил арест главному специалисту отдела контроля качества и приемки работ автомобильных дорог «Главтатдортранса» Рустему Сабирову. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взятки. Информация появилась на сайте суда.

Следствие утверждает, что Сабиров подписал акт о выполнении работ за денежное вознаграждение, зная заранее, что качество выполненных работ не соответствует требованиям. Кроме того, за общее покровительство в делах он получил взятку в виде путевки в санаторий.

Ходатайство следователя удовлетворено, Рустем Сабиров останется под стражей до 25 февраля.

#взятка #суд
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