Суд продлил арест сотруднику «Главтатдортранса» за взятку в виде путевки в санаторий

Набережночелнинский суд продлил арест главному специалисту отдела контроля качества и приемки работ автомобильных дорог «Главтатдортранса» Рустему Сабирову. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взятки. Информация появилась на сайте суда.

Следствие утверждает, что Сабиров подписал акт о выполнении работ за денежное вознаграждение, зная заранее, что качество выполненных работ не соответствует требованиям. Кроме того, за общее покровительство в делах он получил взятку в виде путевки в санаторий.

Ходатайство следователя удовлетворено, Рустем Сабиров останется под стражей до 25 февраля.