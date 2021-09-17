Суд продлил арест отчиму кукморца, напавшего с ножом на полицейских

Вахитовский суд Казани продлил арест обвиняемому в теракте в Кукморе Марату Замалиеву. Об этом сообщает пресс-служба суда.

51-летнего мужчину обвиняют по нескольким статьям – за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, содействие террористической деятельности и посягательство на жизнь сотрудника полиции.

Следствие полагает, что мужчина во время разговоров со своим пасынком склонял его к совершению теракта – поджогам кафе и отдела полиции в Кукморе, а также нападению на полицейских. Кроме того, он помог ему подготовиться к преступлению.

Накануне следствие ходатайствовало о продлении ареста мужчине. Следователь настаивал, что обвиняемый может скрыться от следствия и продолжить заниматься преступной деятельностью. Суд ходатайство удовлетворил и оставил Замалиева под стражей.

Напомним, в октябре прошлого года 16-летний подросток вооружился бутылками с зажигательной смесью и попытался поджечь местный отдел полиции. Во время задержания он тяжело ранил одного из полицейских. Кукморца ликвидировали.

На следующий день был задержан отчим подростка – Марат Замалиев. Ранее он был судим за подрыв газопровода – тогда суд отправил его на 12,5 лет в колонию строгого режима.