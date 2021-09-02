Суд продлил арест обвиняемым в завозе в Казань из Дагестана 5 млн фальшивых рублей

Алина Файзрахманова

В Казани продлили арест обвиняемым по громкому делу о завозе в Татарстан из Дагестана крупной партии фальшивых денег. Зимой 2019 года злоумышленники привезли в республику более тысячи купюр номиналом 5 тыс. рублей, общая сумма поддельных денег перевалила за 5 миллионов.

На скамье подсудимых шестеро – экс-сотрудник МВД Чечни Зарем Сагаева, бизнесмен из Казани Рада Ротенберг, ее близкий друг Айрат Гилязов, его приятель Вадим Кузьмин, а также экс-сотрудник полка ППС УВД Казани Рамазан Габдрахманов и его знакомый Ильдар Мансуров.

Фото: © Алина Файзрахманова

Все подсудимые, кроме Ротенберг, признали вину частично, отрицая лишь участие в организованной преступной группе. По их словам, некоторые из них даже не знакомы между собой. Ротенберг же заявила, что предъявленное обвинение ей неясно, о чем в письменном виде ходатайствовала суду.

«Моей подзащитной непонятен сам текст обвинительного заключения. Он содержит незаконченные абзацы, неполное описание субъективной и объективной стороны. Ротенберг приходится додумывать, в чем же она обвиняется. Ей обвинение непонятно, она не знает, как защищаться, поэтому ставит вопрос о создании условий для осуществления ее прав», – раскрыл суду позицию своей подзащитной адвокат Ротенберг.

Однако объяснить, что именно подразумевается под «условиями для осуществления прав» и каких действий они ожидают от суда, ни Ротенберг, ни ее защитник не смогли. Суд ходатайство отклонил и продолжил процесс.

Фото: © Алина Файзрахманова

Сегодня планировалось допросить потерпевших, всего их в деле девять – предприниматели и владельцы небольших магазинов, в которых обвиняемые реализовывали фальшивые деньги. Однако никто из них на заседание не явился.

Тогда гособвинитель попросил суд отложить процесс и поднял вопрос о продлении меры пресечения подсудимым. Сейчас под стражей остается только Сагаева. Написавший явку с повинной Мансуров и отрицающая причастность к преступлениям Ротенберг находятся под подпиской о невыезде, остальные фигуранты дела – под домашним арестом.

Фото: © Алина Файзрахманова

Подсудимые и их адвокаты выступили против требования о продлении меры пресечения. Кто-то из них ссылался на необходимость выйти на работу и материально поддерживать семью, кто-то – на состояние здоровья, но все сошлись на одном – ограничивать их в свободе на время судебного следствия якобы нет никакой необходимости.

«Моя подзащитная Сагаева в настоящий момент единственный фигурант по делу, который находится под стражей. По версии следствия, организатором преступления являлась Ротенберг, при этом она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ни у государственного обвинителя, ни у других участников процесса не возникает сомнения, что данной меры пресечения достаточно. Почему она не может быть распространена на других участников процесса, непонятно», – высказался в своей речи адвокат Сагаевой.

Однако судья с позицией защиты не согласился. Мера пресечения для всех подсудимых осталась прежней, ее продлили еще на три месяца.