Суд признал застройщика ЖК «Поколение» банкротом

Арбитражный суд РТ удовлетворил заявление о несостоятельности должника ООО «Инвест-Строй Торг». Об этом сообщает Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Татарстана. В отношении юрлица возбуждена процедура конкурсного производства.

«Признание застройщика банкротом — первый значимый этап, требующийся для реализации механизмов федеральной программы поддержки, нацеленной на восстановление прав обманутых граждан. В скором будущем произойдет формирование реестра требований участников строительства», — рассказал исполнительный директор Фонда Иван Новиков.

Напомним, из-за действий ООО «Инвест-Строй Торг» около 100 человек остались без жилья. Застройщик не передал в срок до 1 января 2021 года квартиры в доме, расположенном по адресу: ул. А. Кутуя, 83А. Возведение 20-этажного 162-квартирного дома остановилось на уровне 10 этажа.

Впоследствии Правительство РТ обратилось в Фонд с ходатайством инициировать процедуру банкротства недобросовестного застройщика. 22 июня Арбитражный суд Республики Татарстан принял заявление к производству, было возбуждено дело о несостоятельности юрлица. В июле здание было внесено в Единый реестр проблемных объектов.