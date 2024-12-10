В Татарстане суд признал отставку главы Исенбаевского поселения по собственному желанию незаконной.

Супруга главы Исенбаевского сельского поселения Агрызского района Татарстана приобрела акции зарубежных компаний на сумму свыше 332 млн рублей, чем грубо нарушила требования законодательства о противодействии коррупции.

Прокурор Агрызского района потребовал уволить главу с формулировкой «утрата доверия».

Совет депутатов Исенбаевского сельского поселения отказал в требовании прокурору, и глава поселения был уволен по собственному желанию.

Прокуратура обратилась в суд с иском об «удаление в отставку главы поселения за нарушение требований законодательства о противодействии коррупции».

Суд согласился с мнением прокурора района и признал решение совета депутатов незаконным, изменив основания прекращения полномочий главы с «отставки по собственному желанию» на «удаление в отставку в связи с утратой доверия»

Решение суда еще не вступило в законную силу.