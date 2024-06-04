Суд признал Олега Эйдельштейна сыном Владимира Жириновского

Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск Олега Эйдельштейна об установлении факта признания отцовства покойного политика Владимира Жириновского, сообщили «Известия».

Ранее, в августе 2023 года, Никулинский суд отказал Эйдельштейну в рассмотрении аналогичного иска о признании отцовства для вступления в наследство из-за уже вступившего в силу решения Верховного суда Кабардино-Балкарии по этому делу. Однако в феврале 2024 года после апелляционной жалобы заинтересованного лица Верховный суд Кабардино-Балкарии отменил свое предыдущее решение.

После этого Никулинский суд Москвы удовлетворил новый иск Эйдельштейна об установлении факта признания его сыном Владимира Жириновского.

Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР и многолетний депутат Госдумы, скончался в возрасте 75 лет 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни. Он был госпитализирован в начале февраля 2022 года с симптомами коронавируса, позже у него наступил септический шок и отказало легкое. Политика похоронили 8 апреля на Новодевичьем кладбище в Москве.