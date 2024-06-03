Суд признал недействительным право Свидетелей Иеговы* из Швеции на имущество в Казани

Вахитовский районный суд города Казани рассмотрел объединенное дело по искам Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Прокурора Вахитовского района Казани и Межрегионального территориального управления Росимущества в Татарстане и Ульяновской области, представляющих интересы Российской Федерации.

Ответчиком по делу выступала религиозная община Свидетели Иеговы* в Швеции.

Фото: © Пресс-служба Вахитовского суда Казани

«Суть исковых требований заключалась в признании недействительным соглашения о пожертвовании недвижимости между местной религиозной организацией Свидетелей Иеговы* в России и религиозной общиной Свидетелей Иеговы* в Швеции, а также в признании недействительным права собственности шведской общины на три четырехкомнатные квартиры в Вахитовском районе Казани, зарегистрированные в Едином государственном реестре недвижимости. Истцы требовали признать отсутствующим право собственности шведской общины на указанное имущество и передать его в собственность Российской Федерации», – сообщили в пресс-службе Вахитовского суда Казани.

В качестве истца в заседании присутствовал прокурор Татарстана Альберт Суяргулов. По итогам рассмотрения дела Вахитовский суд Казани удовлетворил все исковые требования, признав право собственности Российской Федерации на спорное имущество.

*Организация, деятельность которой признана Верховным судом РФ экстремистской и запрещена на территории России.