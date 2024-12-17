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Суд признал экстремистской и запретил Сайентологическую церковь Петербурга
Санкт-Петербургский городской суд запретил по требованию прокуратуры местное объединение сайентологов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства северной столицы.
Прокуратура выявила, что сайентологи долгое время работали в Петербурге, и их действия были направлены на «разжигание ненависти и вражды, унижение достоинства людей на основании их принадлежности к социальным группам, а также на подрыв соблюдения общественных норм и законов», отмечается в сообщении.
Объединенная пресс-служба судов Петербурга уточняет, что иск был направлен к одному из местных лидеров сайентологов Ивану Мацицкому, который занесен в реестр лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к терроризму или экстремизму, и незарегистрированной религиозной группе «Сайентологическая церковь города Санкт-Петербурга».
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