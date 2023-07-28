Суд приостановил дело о банкротстве 69-летнего Рафаэля Фаизова из-за его участия в СВО

Арбитражный суд РТ приостановил дело о банкротстве экс-партнера лениногорского бизнесмена Ильшата Тукаева Рафаэля Фаизова из-за его участия в специальной военной операции на Украине. Должнику сейчас 69 лет, он имеет звание полковника запаса.

В определении говорится, что суд истребовал из 14-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, входящей в состав Центрального военного округа Министерства обороны РФ, сведения о пребывании фигуранта и реквизиты заключенного с ним контракта. Из представленного ответа следует, что Фаизов является добровольцем, непосредственно принимает участие в специальной военной операции на Украине, выполняет задачи и осуществляет поддержку в условиях, сопряженных с риском для жизни.

Более того, согласно ответу командующего 14-й армией генерал-лейтенанта Владимира Мельникова, полковник за отличие в воинской службе награжден медалью «За вклад в укрепление обороны РФ», медалью «Генерал армии Хрулев» и благодарственным письмом главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ.

Мельников также сообщил, что Фаизов организовал подвоз свыше 1 тыс. тонн гуманитарной помощи и выдачу ее военнослужащим авиационных формирований. Кроме того, его личное присутствие в районах боевых действий «способствует повышению уровня боевой готовности и морально-психологического состояния личного состава». В связи с этим суд приостановил производство по делу о банкротстве бывшего партнера Ильшата Тукаева до окончания спецоперации либо до фактического прекращения участия банкрота в ней.

Рафаэля Фаизова называют меценатом. Считается, что он входит в число известных и влиятельных татар Москвы. Он, в частности, помогал открыть в российской столице памятники Мусе Джалилю и Габдулле Тукаю, является активным членом московского Клуба офицеров. В 2019 году Президент (ныне Раис) Татарстана Рустам Минниханов наградил его медалью РТ «За доблестный труд».

Фаизов и его бизнес-партнер — глава татарстанской нефтесервисной компании «Ортэкс» и ряда сельхозпредприятий Ильшат Тукаев оказались в центре судебных разбирательств летом 2019 года. Тогда татарстанский филиал «Россельхозбанка» подал на банкротство ООО «Тимашевская птицефабрика», задолжавшего кредитной организации около 1 млрд рублей. Затем аналогичное заявление подал и Сбербанк, который в 2015 году предоставил «Племрепродукту» кредит в 1,4 млрд. Рафаэль Фаизов как совладелец компании выступил по нему поручителем. С марта 2019 года компания стала допускать просрочки выплат по кредиту.

Фаизов был признан банкротом 29 октября 2020 года. 26 апреля прошлого года собрание кредиторов утвердило план реструктуризации его долгов. Предполагалось, что задолженность в 3,06 млрд рублей перед четырьмя кредиторами, среди которых КБ «Интеркоммерц» и ОАО «Токаревская птицефабрика», бизнесмен погасит до 12 апреля 2024 года.

Заместитель директора компании «Татюринформ» Павел Тубальцев отметил в разговоре с «Татар-информом», что практика приостановки дел о банкротстве из-за участия должника в спецоперации сложилась примерно с конца прошлого года. «Она не тотальная: необходимо, чтобы должник подал соответствующее ходатайство. Но если оно заявлено, то в приостановке дела о банкротстве практически не отказывают», — говорит он.