Суд приговорил жительницу Алексеевского района к 10 месяцам колонии за долг по алиментам

Суд признал 32-летнюю жительницу Алексеевского района виновной в совершении преступления по статье «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей». Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как выяснилось, с августа 2017 года суд обязал женщину выплачивать алименты на содержание дочери. Однако более трех месяцев женщина уклонялась от исполнения указанной обязанности. Стоит отметить, что ранее она уже привлекалась к ответственности за аналогичное деяние. Общий долг по алиментам составил более 706 тысяч рублей.

Свою вину женщина признала. В результате суд назначил ей наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.