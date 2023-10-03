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Суд приговорил жительницу Алексеевского района к 10 месяцам колонии за долг по алиментам
Суд признал 32-летнюю жительницу Алексеевского района виновной в совершении преступления по статье «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей». Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Как выяснилось, с августа 2017 года суд обязал женщину выплачивать алименты на содержание дочери. Однако более трех месяцев женщина уклонялась от исполнения указанной обязанности. Стоит отметить, что ранее она уже привлекалась к ответственности за аналогичное деяние. Общий долг по алиментам составил более 706 тысяч рублей.
Свою вину женщина признала. В результате суд назначил ей наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
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