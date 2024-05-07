Суд приговорил жену главреда «Новой газеты. Европа»* к девяти годам лишения свободы

В Великом Новгороде суд вынес приговор Антонине Мартыновой, обвиняемой в попытке убийства своей дочери, признав ее виновной и приговорив к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает ТАСС.

По данным следствия, в феврале 2007 года обвиняемая попыталась убить свою дочь, родившуюся в 2004 году, сбросив ее с лестничной площадки третьего этажа. Предполагаемой причиной стало то, что ребенок мешал личной жизни матери.

После инцидента женщина пыталась симулировать несчастный случай, однако благодаря своевременной медицинской помощи девочка выжила.

После избрания меры пресечения в виде подписки о невыезде, Мартынова не явилась на последующие судебные заседания, что привело к ее объявлению в федеральный розыск в июле 2008 года.

В процессе расследования выяснилось, что Мартынова, ранее носящая фамилию Федорова, вышла замуж за Кирилла Мартынова, который является главным редактором издания, признанного в РФ нежелательной организацией, и сам признан иноагентом.

*Признана в РФ нежелательной организацией