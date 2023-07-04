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Суд приговорил жену экс-судьи Верховного суда Чечни к 5,6 годам колонии
Ахматовский районный суд Грозного приговорил Зарему Мусаеву к 5,6 годам колонии по делу о применении насилия к сотруднику полиции и мошенничестве, сообщает ТАСС.
«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно к отбытию Мусаевой определить наказание пять лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», – указано в сообщении.
Отмечается, что согласно информации властей Чечни, Мусаеву доставили в Грозный как свидетеля по уголовному делу о мошенничестве, возбужденному еще в 2019 году. Позднее в отношении нее возбудили уголовное дело о применении насилия к полицейскому во время допроса.
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