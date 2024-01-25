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Суд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии
Мосгорсуд вынес приговор бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) по делу о публичных призывах к экстремизму, сообщает РИА Новости.
Гиркину назначили наказание в виде лишения свободы на срок 4 года. Отбывать наказание Гиркин будет в колонии общего режима.
Суд также запретил ему заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, на срок до 3 лет.
Напомним, Стрелкову предьявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в сети из-за двух постов, которые он сделал в Telegram. Свою вину он не признал.
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