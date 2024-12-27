Суд приговорил певца Шарлота к 5,5 годам колонии-поселения за оскорблении верующих

Самарский суд приговорил певца Шарлота к 5,5 годам колонии-поселения по обвинению в реабилитации нацизма и оскорблении верующих.

В прошлом году Шарлот опубликовал несколько видео, где разрывал георгиевскую ленту, свой военный билет и сжигал паспорт. В своих роликах он издевался над религиозными символами.