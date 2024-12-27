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Происшествия 27 декабря 2024 16:40

Суд приговорил певца Шарлота к 5,5 годам колонии-поселения за оскорблении верующих

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Самарский суд приговорил певца Шарлота к 5,5 годам колонии-поселения по обвинению в реабилитации нацизма и оскорблении верующих.

В прошлом году Шарлот опубликовал несколько видео, где разрывал георгиевскую ленту, свой военный билет и сжигал паспорт. В своих роликах он издевался над религиозными символами.

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