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Суд приговорил певца Шарлота к 5,5 годам колонии-поселения за оскорблении верующих
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Самарский суд приговорил певца Шарлота к 5,5 годам колонии-поселения по обвинению в реабилитации нацизма и оскорблении верующих.
В прошлом году Шарлот опубликовал несколько видео, где разрывал георгиевскую ленту, свой военный билет и сжигал паспорт. В своих роликах он издевался над религиозными символами.
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