Суд приговорил обвиняемого в подрыве машины офицера Минобороны к 25 годам тюрьмы

Второй западный окружной военный суд приговорил Евгения Серебрякова* к 25 годам лишения свободы за подрыв автомобиля офицера Минобороны РФ на севере Москвы.

Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел утром 24 июля 2024 года во дворе на улице Синявинской. В результате взрыва неустановленного предмета в автомобиле пострадали два человека. Столичный суд заочно арестовал Серебрякова по обвинению в покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ.

На момент ареста обвиняемый находился в Турции, в городе Бодрум, где и был задержан. В ночь на 26 июля его экстрадировали в Москву. На видеозаписи, распространенной ФСБ, Серебряков признался, что заложил бомбу под автомобиль, собранную под контролем куратора из СБУ. По его словам, за убийство российского офицера ему обещали вознаграждение от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт.

В суде адвокаты настаивали на смягчении приговора, утверждая, что их подзащитный стал жертвой манипуляций. По версии защиты, кураторы из СБУ обманули Серебрякова, пообещав привести устройство в действие только когда в машине будет находиться один офицер, и внушали ему, что это преступление способно положить конец СВО. Адвокат подчеркивал, что в условиях личного кризиса Серебряков «утратил способность критически мыслить» и просил суд назначить минимально возможное наказание.

Сам обвиняемый отказался от участия в судебных прениях и не стал произносить последнее слово.

Суд принял во внимание как доводы обвинения, так и смягчающие обстоятельства, назначив наказание в виде 25 лет лишения свободы. Первые пять лет Серебряков проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Также с него взыскан штраф в размере одного миллиона рублей.

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга