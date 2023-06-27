Суд приговорил обвиняемого по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» к 10,5 годам колонии

Центральный районный суд Кемерова приговорил бывшего главу МЧС Кузбасса Александра Мамонтова к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», сообщает ТАСС.

«Назначить наказание по совокупности в виде 10,5 года лишения свободы в колонии общего режима и штрафа 900 тыс. рублей», – указано в сообщении.

Напомним, в марте 2018 года в Кемерово загорелся торговый центр. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 37 детей.