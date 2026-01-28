Суд приговорил казанца к 100 часам обязательных работ за пьяное вождение

Авиастроительный суд Казани приговорил Ильнура Загидуллина, севшего в прошлом году пьяным за руль, к 100 часам обязательных исправительных работ.

Приговор был вынесен еще в прошлом году, вступил в силу он в этом месяце. Ранее мужчину уже штрафовали за пьяное вождение, однако в первый раз он отделался административным штрафом в 17 тыс. рублей и лишением прав на год.

В этот раз он попался, когда очевидцы, увидев неадекватное вождение, вызвали ДПС. По итогам медицинского освидетельствования подтвердился факт опьянения.

«В случае злостного уклонения от отбывания обязательных работ они могут быть заменены принудительными работами или лишением свободы», – дополнил судья.