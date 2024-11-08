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Происшествия 8 ноября 2024 16:00

Суд приговорил двух военных к пожизненным срокам за убийство семьи с детьми в ДНР

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Суд приговорил военных Антона Сопова и Станислава Рау к пожизненному заключению по делу об убийстве семьи из девяти человек в городе Волновахе Донецкой Народной Республики.

Как сообщают ТАСС, 28 октября прошлого года в Волновахе была расстреляна семья из девяти человек, в том числе двое детей.

30 октября полицейские задержали двоих подозреваемых в убийстве, которыми оказались военные с Дальнего Востока.

Мужчин обвинять по статьям «Незаконное проникновение в жилище» и «Убийство двух и более лиц, включая малолетних, совершенное общеопасным способом».

Мотивом преступления послужил конфликт на бытовой почве.

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