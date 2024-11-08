Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Суд приговорил двух военных к пожизненным срокам за убийство семьи с детьми в ДНР
Суд приговорил военных Антона Сопова и Станислава Рау к пожизненному заключению по делу об убийстве семьи из девяти человек в городе Волновахе Донецкой Народной Республики.
Как сообщают ТАСС, 28 октября прошлого года в Волновахе была расстреляна семья из девяти человек, в том числе двое детей.
30 октября полицейские задержали двоих подозреваемых в убийстве, которыми оказались военные с Дальнего Востока.
Мужчин обвинять по статьям «Незаконное проникновение в жилище» и «Убийство двух и более лиц, включая малолетних, совершенное общеопасным способом».
Мотивом преступления послужил конфликт на бытовой почве.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников