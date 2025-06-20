Суд приговорил челнинца к 10,5 годам колонии за помощь террористам

Жителю Набережных Челнов вынесли приговор за финансовую поддержку международной террористической организации, действовавшей на Ближнем Востоке.

Как рассказали «Татар-информу» в УФСБ России по Республике Татарстан, мужчина через мессенджер получал информацию о ситуации в зоне деятельности запрещенной организации. После этого он неоднократно перечислял деньги одному из ее участников.

При обыске у него дома было найдено и изъято взрывчатое вещество.

Как стало известно «Татар-информу», речь идет о террористической организации Катиба Таухид валь-Джихад*.

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал мужчину виновным по статьям «Содействие террористической деятельности» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Ему назначено наказание в виде 10 лет и 6 месяцев лишения свободы: первые 4 года — в тюрьме, остальное время — в колонии особого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.