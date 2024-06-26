Суд прекратил дело в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Суд официально прекратил дело в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Процесс шел на острове Сайпан (территория США). Об этом пишет The Guardian.

«Вы сможете выйти из этого зала суда свободным человеком», – сказала федеральный судья Рамона Манглона, отметив, что она приговаривает Ассанжа к отбытому сроку и не назначает дополнительного надзора после освобождения.

Также судья добавила, что, если бы дело передали ей на рассмотрение еще в 2012 году, то основателя WikiLeaks, скорее всего, приговорили к тюремному сроку.

Джулиан Ассанж признал себя виновным в «заговоре с целью получения и разглашения информации о национальной обороне», по данной статье предусмотрено максимальное наказание в виде заключения в тюрьму сроком до 10 лет, передает «Интерфакс».

С 2012 по 2019 год основатель WikiLeaks укрывался в эквадорском посольстве в Лондоне, но позднее Эквадор отказал ему в убежище. С 2019 года он содержался в тюрьме строгого режима в Великобритании. Вашингтон более 5 лет добивался от Лондона экстрадиции австралийца в США, но защита Ассанжа предпринимала все новые попытки этого не допустить.