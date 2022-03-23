Суд прекратил дело медсестры из Челнов, которая изрезала брата и сама остановила кровь

В Набережночелнинском горсуде было рассмотрено дело местной жительницы.

Как сообщили в пресс-службе суда, у женщины произошел конфликт с братом. В какой-то момент она взяла нож и нанесла не менее 4 ударов в шею родственника, который в этот момент пьяным лежал на диване.

Злоумышленница сразу же вызвала полицию и медиков. Так как нападавшая более 23 лет проработала медсестрой, она смогла остановить кровотечение.

Свою вину челнинка признала полностью и пояснила, что убивать брата не собиралась. Кроме того, родственники помирились.

Суд принял решение закрыть дело в связи с примирением сторон.

