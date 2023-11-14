Суд Праги разрешил выплатить кредиторам «дочки» Сбербанка около 2,5 млрд долларов

Городской суд Праги разрешил выплатить «дочке» Сбербанка в Чехии (Sberbank CZ) около 2,5 млрд долларов. Напомним, что «чешский сбер» перестал работать после 24 февраля 2022-го, а в августе того же года был объявлен банкротом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на портал e15.cz.

По решению суда свыше 16 тысяч кредиторов Sberbank CZ получат около 95% своих денег в течении ближайших двух месяцев.

Ранее арбитражная управляющая Sberbank CZ Иржина Лужова заявляла, что кредиторам должны начать выплачивать средства до начала рождественских каникул. По ее словам, большинство кредиторов затем получат 100% суммы, одолженной банку, а это около 2,6 млрд долларов.

Тем временем сами кредиторы заявляли, что процесс выплат очень затянулся. По их словам, их средства каждый год обесцениваются на 10% из-за инфляции.